Prefeitura apresenta proposta para requalificar Praça do Papa 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura apresentou nesta sexta-feira (10), para a Arquidiocese de Campo Grande, uma proposta de requalificação da Praça do Papa. A área, que atualmente conta com um memorial aos representantes máximos da igreja católica, também terá uma capela e mais áreas de lazer. 

Inaugurada em 2007, a praça foi construída com o objetivo de ser um marco físico da visita do Santo Padre João Paulo II, canonizado em 2014, e da missa campal realizada por ele em 1991. Ao todo, foram destinados mais de 60 mil metros quadrados para o memorial. 

A posta prevê, além de uma capela para realização de missas, playground, academia ao ar livre, quadra de esportes e de areia, visando uma maior utilização do espaço pela população. 

“Recebemos a provocação da Arquidiocese quanto à revitalização da praça. Esse não é um projeto pronto, ele está aberto para essa construção, que é justamente o que está acontecendo nesse momento”, comenta a prefeita Adriane Lopes. 

O Padre Wagner Divino de Souza, membro da Comissão Arquidiocesana de Engenharia, Arte Sacra e Espaço Celebrativo, reforça o peso histórico da revitalização da praça. “Com a beatificação de João Paulo II, nós temos um marco histórico muito grande, um santo visitou nossa cidade, e a revitalização é muito bem-vinda nesse momento”. 

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