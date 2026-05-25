Nova ferramenta vai avaliar impactos emergenciais na Capital 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Campo Grande foi considerada elegível pelo Ministério das Cidades para receber apoio técnico e financeiro na elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos, que vai atuar em cinco regiões do município com maior vulnerabilidade urbana. 

O trabalho será realizado com apoio do Governo Federal, que vai contratar uma equipe técnica especializada para elaborar o diagnóstico e propor medidas de prevenção e redução de impactos em locais onde há maior exposição a situações como alagamentos, deslizamentos e outras ocorrências que afetam a segurança das famílias. 

“Assim que recebemos a notícia desse apoio do Governo Federal, já iniciamos os trabalhos para definir quais serão as áreas que receberão a intervenção da empresa designada pelo Ministério para atuar na redução dos riscos à população”, cometa a prefeita Adriane Lopes. 

Na prática, o objetivo é antecipar problemas e orientar ações do poder público antes que essas situações se agravem, protegendo moradores que vivem em pontos mais sensíveis da cidade. 

O plano funciona como uma ferramenta de planejamento que identifica essas regiões mais vulneráveis e indica caminhos para reduzir impactos, fortalecer a prevenção e melhorar a resposta do município em situações emergenciais. 

As regiões que vão receber as ações serão definidas a partir de discussões com representantes do município e da sociedade, considerando locais com maior necessidade de intervenção. 

“É importante que tenhamos conhecimento que o plano atuará em locais onde, por algum motivo, a situação coloca em risco a vida da pessoa. Ou seja, nem sempre uma área em que aparentemente não há perigo de desastre climático, por exemplo, é uma região em que o risco é excluído”, explica o coordenador de proteção e defesa civil, Enéas Netto. 

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