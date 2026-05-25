Estrutura pesqueira avança em MS com investimentos cobrados por Zé Teixeira

A infraestrutura para a atividade pesqueira e o turismo náutico ganha um novo panorama na região da Grande Dourados com a execução de investimentos articulados pelo deputado estadual Zé Teixeira (PL). A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) iniciou as obras de construção do descedor de barcos no Rio Dourados, localizado na MS-156, no trecho entre Dourados e Caarapó. A intervenção atende diretamente ao pedido do parlamentar, que atua em sintonia com as entidades representativas para garantir segurança aos pescadores e fomento à economia local.

A melhoria na MS-156, na região de Porto Cambira, reduz o risco para os pescadores da região. Em períodos de forte oscilação no nível do rio, a falta de estrutura adequada forçava o improviso no embarque e desembarque, resultando em acidentes e prejuízos materiais com danos aos equipamentos. Com a rampa pública de concreto, o acesso se torna seguro e definitivo, transformando a rotina de quem depende das águas para o sustento ou para o lazer.

O investimento gera um impacto econômico imediato, alcançando toda a cadeia de comércio e serviços dos municípios envolvidos. Segundo Zé Teixeira, o livre acesso e a segurança jurídica das estruturas atraem visitantes e estimulam o consumo local. Setores que vão desde a venda de barcos, motores e iscas até pequenos comércios de beira de estrada e o setor de hotelaria registram maior movimentação com a chegada de turistas e pescadores profissionais.

Para consolidar essa rede de apoio ao setor produtivo, o deputado Zé Teixeira ampliou as cobranças junto ao Governo do Estado para outros pontos estratégicos da bacia hidrográfica regional. O parlamentar formalizou pedidos à Residência Regional da Agesul para que o maquinário do Estado viabilize a construção de dois novos descedores em Fátima do Sul, sendo um na 9ª Linha, no Distrito de Culturama, e outro no perímetro urbano do município, às margens da BR-376.

A articulação também abrange o Rio Brilhante, na divisa entre os municípios de Itaporã e Rio Brilhante. Zé Teixeira encaminhou o pedido de instalação de uma rampa náutica na MS-156, localizada a cerca de seis quilômetros do Distrito de Piraporã, atendendo a uma demanda apresentada pelo vereador Cascatinha. A estrutura vai encurtar distâncias e facilitar o deslocamento de embarcações, beneficiando diretamente os moradores de Dourados, Itaporã e Rio Brilhante.

Entrega – No início deste ano, o deputado Zé Teixeira acompanhou as obras de concretagem e o plantio de mudas em uma rampa náutica na BR-163, obra que nasceu de uma articulação direta do parlamentar junto à Agesul para atender a comunidade pesqueira que antes dependia de “vaquinhas” para manter o acesso.

O cronograma de trabalho liderado pelo parlamentar segue em expansão diante da receptividade das comunidades. Zé Teixeira já conduz novos levantamentos técnicos junto a lideranças locais para mapear as necessidades de outras regiões. Os próximos ofícios a serem protocolados junto ao Executivo Estadual pleiteiam a instalação de rampas públicas no município de Douradina e também no Distrito de Itahum, em Dourados, ampliando o cinturão de infraestrutura pesqueira e segurança náutica do Estado.