Datafolha aponta Lula à frente de Flávio Bolsonaro em disputa de 2026

Milton
Publicado por Milton
Imagem IA/Boca do Povo News

O presidente Lula aparece com 47% das intenções de voto em simulação de segundo turno para 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada em 22 de maio, enquanto Flávio Bolsonaro soma 43%, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento indica que Lula oscilou positivamente e abriu vantagem de quatro pontos em relação ao senador, que caiu na comparação com a rodada anterior.

A pesquisa foi realizada após a divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, caso que teve ampla repercussão política. No primeiro turno, Lula também ampliou vantagem e chegou a 40%, contra 31% de Flávio Bolsonaro, segundo o instituto. Outros nomes testados, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, aparecem atrás em cenários de segundo turno contra o presidente.

O levantamento também aponta alta taxa de votos brancos, nulos e indecisos, que somam 11% no cenário principal. Apesar da vantagem numérica de Lula, a disputa segue aberta devido à margem de erro e ao alto nível de rejeição dos dois principais nomes.

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