Mutirão Agraer: iniciativa leva cidadania, desenvolvimento e serviços às famílias rurais de Itaquiraí

Começa nesta quinta-feira (21) e vai até sexta (22) o ‘Mutirão Agraer juntos Pelo Campo’, realizado no Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí. A ação é coordenada pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), órgão vinculado ao Governo de Mato Grosso do Sul através da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e acontecerá na Escola Caburaí, entre 8h e 16h.

A força-tarefa reúne instituições parceiras para levar cidadania, desenvolvimento rural e atendimento direto às famílias da agricultura familiar da região. A iniciativa surgiu a partir de ações já desenvolvidas pela Agraer nos municípios e, agora, ganha uma estrutura ampliada e integrada, fortalecendo o compromisso do Governo do Estado em aproximar as políticas públicas de quem vive e produz no campo.

Voltado especialmente às comunidades rurais e assentamentos mais distantes da área urbana, o mutirão busca facilitar o acesso da população aos serviços essenciais, promovendo acolhimento, inclusão social, geração de oportunidades e fortalecimento das famílias assentadas.

Durante os dois dias, os moradores terão acesso à emissão de RG para maiores de 15 anos, atualização e regularização de CPF, atendimentos previdenciários, CadÚnico, Bolsa Família, Carteira do Idoso e serviços da Junta Militar.

Na área da saúde, serão oferecidos vacinação, testes rápidos, atendimento médico especializado em psiquiatria, preventivo, avaliação de saúde bucal, orientações sobre prevenção ao câncer e ações voltadas à saúde da mulher, garantindo mais cuidado e qualidade de vida para as famílias do campo.

A Agraer terá papel central na mobilização das entidades parceiras e na oferta de serviços voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, da produção rural e da geração de renda no campo. Haverá emissão e atualização do CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), além da elaboração de projetos de crédito rural para programas como Pronaf, Pronamp e FCO, fundamentais para ampliar a produção, incentivar investimentos e fortalecer a permanência das famílias no meio rural.

Outro destaque importante será a atuação conjunta com o Banco do Brasil, que realizará consultas prévias e orientações sobre crédito rural, incluindo a carta-consulta, etapa essencial para análise e encaminhamento de financiamentos agrícolas. A proposta é aproximar os serviços bancários das comunidades rurais, levando orientação técnica, inclusão produtiva e mais oportunidades aos pequenos produtores.

As equipes técnicas também prestarão orientações sobre microcrédito orientado, programas de comercialização como PNAE e PAA, apicultura, Proape e capacitações ligadas à produção rural, incentivando o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia local.

Além disso, o mutirão reunirá instituições parceiras com serviços ligados à regularização ambiental, cooperativismo, empreendedorismo, sanidade animal e vegetal, assistência social, capacitação profissional e apoio à produção rural, promovendo integração entre as políticas públicas e desenvolvimento para o campo.

Com a integração de diversos órgãos públicos e entidades parceiras, a expectativa é atender centenas de famílias da região, garantindo estrutura adequada, acolhimento e acesso mais rápido aos serviços públicos e programas voltados à agricultura familiar.

O Mutirão Agraer, Juntos Pelo Campo nasce com o propósito de fazer o Governo chegar onde o povo está, levando cidadania, desenvolvimento e oportunidades diretamente às comunidades rurais e fortalecendo quem produz, gera renda e movimenta o campo sul-mato-grossense.

É assim que a Agraer se faz presente em todos os municípios de Mato Grosso do Sul e segue ao lado de quem faz o campo acontecer. A instituição mantém o compromisso de fortalecer práticas sustentáveis, unindo conhecimento, tecnologia e tradição para que cada propriedade avance com equilíbrio e rentabilidade. Produtores que desejam iniciar e aprimorar alguma atividade, ou agregar valor à produção, podem procurar um de nossos escritórios e conversar com nossos extensionistas.