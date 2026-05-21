As Dez Mais

Quinta, 21 de maio de 2026.

Hoje é Dia Mundial da Abelha.

Faltam 37 dias a 49ª Festa da Fogueira em Jateí.

Manchetes do Correio do Estado:

-ANTT dá o 1º passo para retomar a licitação da Malha Oeste…

-Em 2026, MPMS ‘visitou’ 6 prefeituras suspeitas de corrupção…

-Ciclista morre atropelado por Jeep na Capital…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Não espere nada de ninguém. Esperar sempre dói e os problemas não são eternos. A única coisa impossível de ser resolvida é a morte. A vida é curta, por isso deve ser amada intensamente. Antes de falar escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sinta. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de morrer: viva” (Sheakespeare).

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Criança de 8 anos foi atacada por onça na Chapada dos Veadeiros e levada ferida para hospital em Brasília-DF. A onça atacou a vítima, mas foi espantada pelo pai e funcionários de fazenda. Assustada, ela fugiu para o mato.

2ª)

A Energisa está se descabelando com o furto de energia no MS. No primeiro quadrimestre do ano foram recuperados 5,4 gigawatt-hora, que daria para abastecer 65 mil consumidores. Viramos a “Capital” dos gatos…

3ª)

Denar estourou um laboratório do tráfico nas Moreninhas III, em Campo Grande. No local apreenderam cerca de 15 quilos de cocaína e equipamentos usados na preparação e prensagem do entorpecente. Uma mulher de 29 anos foi presa e um barbeiro ligado ao tráfico.

4ª)

Bateu pânico em Jair Bolsonaro. Ele teria enviado recado a parlamentares e políticos próximos de que é preciso ‘segurar’ a candidatura do filho Flávio, mas estaria sendo contrariado pela grande maioria. Há uma debandada impressionante do bolsonarismo.

5ª)

Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula do Vôlei já pularam do barco bolsonarista e estão batendo no filho 01 do Bolsonaro. Até Jeffrey Chiquini e Paulo Figueiredo escreveram textos abrindo a porta de saída.

6ª)

O chef de cozinha Oswaldo Coimbra Alves, de 54 anos, pedalava uma bicicleta quando foi atropelado por um Jeep Compass em alta velocidade na Bandeirantes com a Avenida Salgado Filho, no bairro Amambai. Ele parou a 100 metros do ponto de impacto. A bicicleta se desintegrou.

7ª)

E atenção!

O TREMS realizou o reprocessamento dos votos após condenação de Loester e Raquele Trutis por lavagem de dinheiro nas eleições de 2022 e confirmou em decisão final – onde não cabe mais recursos- que o deputado Neno Razuk perdeu a vaga para o PSDB. Assume João César Matogrosso.

8ª)

Considerada a inauguração ‘mais imbecil’ do atual Governo, o estacionamento da Assembléia Legislativa custou 44 milhões – mais de 120 mil reais por vaga. A obra faraônica arrancou críticas do povo que está sofrendo com a falta de dinheiro noutros setores importantes, inclusive da saúde.

9ª)

A gastança na Assembleia não parou no estacionamento. O novo plenário orçado em 102 milhões de reais é outra ‘gastança faraônica’ criticadíssima pela população e que poderá custar caro à popularidade dos festeiros, vez que estamos na ‘boca’ de uma campanha de reeleição.

10ª)

Juiz de Sidrolândia manteve as denúncias contra o ex-vereador de Campo Grande Claudinho Serra e convocou a depor envolvidos. Audiência confirmada para 21 de julho. Passarinho me contou que não precisa nem de ‘cigana’ ou bola de cristal para prever que “vem ‘cana’ por aí”.

Chicotadas do dia!

Com críticas muito bem colocadas o candidato a governador Fábio Trad começou incomodar e já fez acender luz vermelha no gabinete da governadoria. A gastança e obras ‘sem fundos’ contrastam com a falta de dinheiro no Funrural, e isso é tri-nitro-glicerina pura. A campanha de oposição está crescendo e haverá segundo turno. Para os que apostaram na ignorância do povo as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!.

Aniversariantes!

Junior Longo; Daniel Novaes; Andressa Cáceres; Anny Belly Rocha Lemes; Maria Elizabete Jerônimo Dias; Eloisa Jorge Caiado; Manoel Rezende; Deusamar Rangel da Silva Paloma Ujacow e Dra. Casartelli Falkenburg.

Nossos bons e queridos amigos: Carnet Social a página elegante da cidade:

Flávia Vasconcelos: vereadora em Sonora; Pedrinho Lopes e Paulo Danilo: do setor de Planos da Unimed; Maurício Andreolli: diretor-executivo do SBT de Campo Grande; Dra Ariane Tavares: advogada e Victor Luiz Barone.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuui.