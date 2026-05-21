Destilaria pantaneira avança rumo à exportação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Gin sul-mato-grossense conquista espaço fora do Brasil

A Destilaria Bunker, primeira produtora de gin e vodka autorais de Mato Grosso do Sul, vem ganhando destaque ao transformar ingredientes do Pantanal em bebidas com identidade regional e potencial internacional. Criada em 2022, a empresa contou com apoio do programa agroBR, do Sistema CNA/Senar, para estruturar seu projeto de exportação e desenvolver estratégias de comercialização no exterior. Com suporte técnico, o empreendimento elaborou portfólio em diversos idiomas, definiu logística, precificação e estudos de mercado para atender compradores internacionais.

Atualmente, cerca de 90% do projeto está concluído e a destilaria já participou de rodadas de negócios fora do país. Segundo o gestor Breno Andrade de Moraes, o acompanhamento técnico trouxe segurança para enfrentar os desafios do mercado internacional. O agroBR é uma iniciativa gratuita realizada em parceria com ApexBrasil e Sebrae para incentivar produtores e empreendedores rurais a ingressarem no comércio exterior. A proposta da Bunker é fortalecer a imagem de Mato Grosso do Sul por meio dos sabores e aromas inspirados no bioma pantaneiro.

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