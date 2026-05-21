Deolane Bezerra é presa em operação contra o PCC

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21), em Barueri, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix, conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, conhecido como PCC, e também tem como alvo Marco Herbas Camacho.

Os agentes cumpriram mandados de prisão preventiva, bloquearam mais de R$ 327 milhões, além de apreender 17 veículos de luxo e quatro imóveis. As investigações ainda alcançaram Itália, Espanha e Bolívia, com inclusão de investigados na Lista Vermelha da Interpol. Deolane já havia sido presa em 2024 durante outra operação que investigava lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Conhecida nas redes sociais por ostentar luxo e acumular milhões de seguidores, ela ganhou notoriedade nacional após a morte do funkeiro MC Kevin, em 2021, no Rio de Janeiro.