TRE-MS confirma perda de mandato de Neno Razuk na ALEMS

PSDB ganha cadeira e João César Matto Grosso assume vaga

Milton
Publicado por Milton
Foto: Léo de França

João César será diplomado após definição da Assembleia Legislativa

O TRE-MS confirmou nesta quinta-feira (21) a perda do mandato do deputado estadual Neno Razuk após a retotalização dos votos das eleições de 2022. A decisão ocorreu após a anulação dos votos de Loester Trutis e Raquelle Trutis, ambos do PL, alterando a composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Com a recontagem, o PSDB conquistou a vaga e João César Matto Grosso será convocado para assumir o mandato.

A sessão foi conduzida pelo presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar. Segundo o juiz auxiliar Luiz Felipe Medeiros Vieira, a Alems definirá a data da diplomação para validar oficialmente a posse do novo deputado. João César já exerceu mandato na Assembleia em 2023, quando substituiu Pedro Caravina durante licença para assumir secretaria estadual. Com a mudança, Neno Razuk passa à condição de primeiro suplente do partido.

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