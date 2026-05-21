TRE-MS confirma perda de mandato de Neno Razuk na ALEMS

João César será diplomado após definição da Assembleia Legislativa

O TRE-MS confirmou nesta quinta-feira (21) a perda do mandato do deputado estadual Neno Razuk após a retotalização dos votos das eleições de 2022. A decisão ocorreu após a anulação dos votos de Loester Trutis e Raquelle Trutis, ambos do PL, alterando a composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Com a recontagem, o PSDB conquistou a vaga e João César Matto Grosso será convocado para assumir o mandato.

A sessão foi conduzida pelo presidente do TRE-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar. Segundo o juiz auxiliar Luiz Felipe Medeiros Vieira, a Alems definirá a data da diplomação para validar oficialmente a posse do novo deputado. João César já exerceu mandato na Assembleia em 2023, quando substituiu Pedro Caravina durante licença para assumir secretaria estadual. Com a mudança, Neno Razuk passa à condição de primeiro suplente do partido.