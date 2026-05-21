Parktec exporta inovação em evento de ecoturismo

Duas empresas incubadas no Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec CG) foram selecionadas para o Inspira Ecoturismo 2026, evento promovido pelo Sebrae em Bonito. A oportunidade serve de vitrine para a exportação de inovações criadas na capital, demonstrando o papel do Parque como celeiro de soluções voltadas ao desenvolvimento econômico regional.

“Temos, ao todo 10 empresas residentes no parque, que passaram por um edital de seleção que dura 12 meses. Passam por capacitações e mentorias para desenvolverem seus negócios”, explica a Diretora-presidente do Parktec, Adriana Tozzetti, ao lembrar da importância do local no desenvolvimento dessas start-ups.

Uma das selecionadas para participar da atividade foi a Nivo Tur, que trabalha diretamente com turismo ambiental. A startup utiliza inteligência de dados e apoio comercial com o objetivo de elevar taxas de ocupação, identificar o perfil de cliente ideal e otimizar campanhas de marketing para agências e pousadas.

A outra representante é a Eniesse, que atua no ramo de e-commerce sustentável unindo microprodutores e marcas conscientes a consumidores que buscam um estilo de vida responsável. O modelo de negócio conecta-se ao ecoturismo ao atender as exigências de responsabilidade socioambiental do público que consome esse tipo de viagem.

A participação no evento integrará as startups de Campo Grande com microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais, artesãos e instituições da administração pública. O intercâmbio visa o estabelecimento de parcerias favoráveis e a ampliação de mercado para as incubadas do polo tecnológico da capital.