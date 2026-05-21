Velório em vida reúne público em celebração emocionante em Campo Grande

Advogado diagnosticado com câncer terminal decide compartilhar despedida ainda em vida

O advogado e turismólogo Tiago Martins Pitthan, de 49 anos, realiza no dia 30 de maio, em Campo Grande, um “velório em vida” aberto ao público, transformando a despedida em uma celebração marcada por música, afeto e encontros. Diagnosticado com câncer de estômago em 2024, Tiago enfrenta estágio avançado da doença e decidiu viver o processo cercado pelas pessoas que marcaram sua trajetória. O evento será realizado no Clube dos Canalhas, no Jardim Seminário, com programação musical variada e entrada gratuita.

A proposta ganhou repercussão espontânea nas redes sociais e mobilizou amigos, artistas e desconhecidos interessados em participar do encontro. Segundo Tiago, a ideia é celebrar a vida enquanto ainda pode compartilhar momentos ao lado das pessoas queridas. A programação começa às 15h e contará com apresentações de samba, MPB, rock e DJs. A contribuição voluntária arrecadada na portaria ajudará nos custos do evento e do tratamento do advogado.

SERVIÇO

Evento: Velório em Vida – A Despedida do Bom Sujeito

Data: 30 de maio de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: Clube dos Canalhas (antiga Cervejaria Canalhas)

Endereço: Rua Dom Lustosa, 214 – Jardim Seminário, Campo Grande

Entrada: Gratuita (com nome na lista)

Contribuição: Voluntária na portaria para ajudar nos custos do evento e tratamento

Atrações confirmadas:

Miralonso MPB

Caos na Madeira (Sambacaos + Nó na Madeira) – roda de samba

Punk e os Malditos

DJ Samambaia

Coquetel Blue

Cassino Boogie