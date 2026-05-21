Morador é preso com Mustang em operação da PF

Grupo investigado movimentou R$ 120 milhões em esquema criminoso

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (21) um morador do condomínio de luxo Sky Residence, na Vila Planalto, em Campo Grande, durante a Operação Cyber Trap, que investiga fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Na ação, um veículo Mustang, duas caminhonetes e um Virtus foram apreendidos pelos agentes federais. Segundo a investigação, o grupo criminoso mantinha um site especializado na venda de cartões bancários falsificados e teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada.

A apuração começou em 2023 após denúncia da Caixa Econômica Federal. Durante o cumprimento dos mandados, policiais apreenderam celulares, computadores, joias, dinheiro em espécie, imóveis e outros bens ligados ao esquema. Ao todo, cerca de 44 policiais federais participaram da operação em Campo Grande e Campo Limpo Paulista (SP), com cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva.