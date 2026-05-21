Piloto morre carbonizado após queda de helicóptero em SC

Cenipa investiga causas da queda do helicóptero Robinson R44

Um piloto morreu carbonizado após a queda de um helicóptero Robinson R44 na manhã desta quinta-feira (21), em uma área de pasto no bairro Testo Central, em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo os Bombeiros, a aeronave atingiu uma torre de alta tensão antes de cair e pegar fogo por volta das 8h38. As equipes encontraram o helicóptero completamente destruído pelas chamas e confirmaram a morte do único ocupante no local.

Os destroços ficaram espalhados em uma região de difícil acesso, que precisou ser isolada para o trabalho das autoridades. Bombeiros militares e voluntários atuaram no combate ao incêndio e no resgate. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização da ocorrência. O Cenipa e a Polícia Científica foram acionados para investigar as causas do acidente e realizar a identificação oficial do piloto.