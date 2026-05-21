Jovens são identificadas após acidente fatal na MS-276

Mulheres morrem após motocicleta ser atingida por carro em Nova Andradina

As jovens Karina Estefânia dos Santos Cândia e Francisca Laiane Silva Bernardo de Lima, ambas de 26 anos, morreram na noite de quarta-feira (20) em um grave acidente na rodovia MS-276, em Nova Andradina. As vítimas retornavam do trabalho em um frigorífico da região em uma motocicleta Honda Biz quando foram atingidas por um VW Jetta branco conduzido por Cristiano Caldas, de 40 anos, morador de Taquarussu. Com a força da colisão, os corpos foram arremessados a dezenas de metros do local do impacto.

O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a polícia, ele confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, e latas de cerveja foram encontradas dentro do veículo. O condutor acabou autuado em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio doloso. O caso gerou forte comoção em Nova Andradina e segue sob investigação das autoridades.