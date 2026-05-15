PARANAÍBA: Prefeitura divulga lista de pré-selecionados do Minha Casa Minha Vida

A Prefeitura Municipal divulgou a lista de pré-beneficiários selecionados para a 2ª Etapa do Programa Minha Casa Minha Vida – FGTS, referente ao Loteamento Costa Leste Etapa II, com 30 unidades habitacionais.

O processo foi acompanhado pela Diretoria de Habitação e realizado com transparência, seguindo critérios previamente definidos. A seleção contou com duas etapas: a seleção inicial, realizada em 2021, e uma seleção complementar em abril de 2026 para preenchimento das vagas restantes.

A Prefeitura reforça que estar na lista de pré-selecionados não garante a aprovação final, já que os candidatos ainda passarão por análise documental e avaliação de crédito da Caixa Econômica Federal.

Os candidatos pré-selecionados estão convocados para uma reunião hoje dia 15 de maio de 2026, às 18h30, onde receberão orientações sobre documentação e os próximos passos do processo.



acesse a lista completa https://www.paranaiba.ms.gov.br/portal/noticias/administracao/prefeitura-divulga-lista-de-pre-selecionados-do-minha-casa-minha-vida/