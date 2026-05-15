NOVA ALVORADA DO SUL: A Prefeitura celebra o dia das mães com música e emoção!

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul preparou uma noite especial para celebrar quem merece todo o nosso amor: as mães! Teremos show com Fred & Victor, apresentações culturais e sorteios de brindes!



Dia 23 de maio

Às 19h

Local: Parque Nelson Tereré

Venha com sua família celebrar essa data tão especial com muita alegria, música e emoção!