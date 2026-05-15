A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul preparou uma noite especial para celebrar quem merece todo o nosso amor: as mães! Teremos show com Fred & Victor, apresentações culturais e sorteios de brindes!
Dia 23 de maio
Às 19h
Local: Parque Nelson Tereré
Venha com sua família celebrar essa data tão especial com muita alegria, música e emoção!
NOVA ALVORADA DO SUL: A Prefeitura celebra o dia das mães com música e emoção!
A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul preparou uma noite especial para celebrar quem merece todo o nosso amor: as mães! Teremos show com Fred & Victor, apresentações culturais e sorteios de brindes!
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