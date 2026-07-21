CBF confirma impedimento semiautomático no Brasileirão

Nova tecnologia do VAR estreia na 20ª rodada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Sistema promete reduzir tempo de análise e aumentar precisão das decisões

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira (21) que o impedimento semiautomático será utilizado a partir da 20ª rodada do Brasileirão, marcando o início do segundo turno da competição. A tecnologia passou por testes em partidas das categorias de base e jogos da Série A antes da implantação oficial.

O sistema já está instalado em todos os estádios dos clubes da primeira divisão e levou cerca de oito meses para ser preparado. A ferramenta utiliza equipamentos que captam imagens em alta definição e criam uma reprodução digital das partidas para auxiliar a arbitragem.

Segundo a CBF, a nova tecnologia deve reduzir em aproximadamente 33% o tempo de análise dos impedimentos. Caso ocorra alguma falha no sistema, os árbitros poderão utilizar o modelo tradicional do VAR para manter a continuidade das decisões durante os jogos.

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