Palmeiras perde Giay para duelo contra o Coritiba após entorse no tornozelo

Verdão volta ao Brasileirão com desfalques e liderança ameaçada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Cesar Greco

Felipe Anderson segue em tratamento, enquanto Vitor Roque pode retornar ao time paulista

O Palmeiras terá uma baixa importante para o confronto contra o Coritiba, nesta quarta-feira (21), às 19h30, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Agustín Giay sofreu um entorse no tornozelo direito, passou por exames e não precisará de cirurgia, mas ficará sob cuidados do departamento médico.

Além de Giay, o meia-atacante Felipe Anderson também virou preocupação para a comissão técnica. O jogador apresentou um edema na coxa esquerda e vem sendo acompanhado pelo Núcleo de Saúde e Performance, após treinar com controle de carga nos últimos dias.

O atacante Vitor Roque voltou aos treinamentos após recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo e pode ser relacionado para a partida. O Palmeiras também terá o reforço do camaronês Miguel Bilong, registrado no BID da CBF.

Líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos em 18 jogos, o Verdão terá outros desfalques diante do Coritiba. Jefté está lesionado, Allan e Paulinho cumprem suspensão, enquanto Flaco López segue de férias após a Copa do Mundo.

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