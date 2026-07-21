Flamengo terá Arrascaeta no retorno contra a Chapecoense

Trio da Seleção Brasileira também viaja para partida na Arena Condá

O Flamengo divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para enfrentar a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Condá, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de Arrascaeta, que volta ao time após defender o Uruguai na Copa do Mundo.

O meia não atua pelo Flamengo desde abril, quando sofreu uma fratura na clavícula contra o Estudiantes pela Libertadores. Depois, teve uma lesão muscular durante a preparação da seleção uruguaia e ficou fora dos jogos do Mundial.

Além de Arrascaeta, o Flamengo contará com os jogadores convocados pela Seleção Brasileira: Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira. O equatoriano Gonzalo Plata, que também disputou a Copa, está confirmado na viagem para Santa Catarina.

O uruguaio Nico De La Cruz será ausência por decisão da comissão técnica, enquanto Varela segue relacionado. O Flamengo ainda terá os desfalques de Léo Ortiz, Lucas Paquetá e Luiz Araújo, que seguem em recuperação física e médica.