Empresa de Goiás compra Consórcio Guaicurus em Campo Grande

Venda do Consórcio Guaicurus é confirmada pela Prefeitura

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Novo grupo deve assumir operação após aval do poder público municipal

A Prefeitura de Campo Grande confirmou nesta terça-feira (21) a venda do Consórcio Guaicurus para a empresa goiana HP Mobilidade. O grupo deverá assumir o comando do transporte coletivo da Capital, que passa por processo de intervenção devido às críticas relacionadas à qualidade do serviço prestado.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, a negociação representa uma nova etapa para reorganização do sistema. A mudança ainda depende da aprovação do poder público municipal, que acompanhará as medidas previstas para melhorar a operação dos ônibus.

O Consórcio Guaicurus administrava o transporte coletivo de Campo Grande desde 2012 e enfrentou diversas reclamações, além de investigações e CPIs sobre a prestação do serviço. A venda começou a ser discutida após auditorias e avaliações internas realizadas nos últimos meses.

A expectativa é que a nova gestão promova ajustes na frota e na estrutura operacional, com investimentos para elevar a qualidade do atendimento aos passageiros. A Prefeitura informou que seguirá fiscalizando o cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão.

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