IPTU Dá Prêmios terá o primeiro sorteio do ano amanhã

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O primeiro sorteio do ano do programa IPTU Dá Prêmios ocorre amanhã (24) e traz uma novidade que facilita a vida do campo-grandense: o processo agora é totalmente eletrônico e automático, aposentando de vez os antigos cupons de papel e as urnas físicas. 

O morador não necessita realizar cadastros na internet ou enfrentar filas de atendimento. A inclusão no sistema digital de sorteios engloba automaticamente todos os contribuintes que mantêm o pagamento do imposto em dia, seja em cota única ou na modalidade parcelada. 

Para os cidadãos com pendências financeiras, esta é uma oportunidade para regularizar os débitos e já garantir participação nas próximas rodadas de premiação. Na primeira etapa serão sorteados três aparelhos de ar-condicionado do tipo split (9.000 BTUs) e três televisores Smart TV LED de 43 polegadas. 

O cronograma do programa estabelece uma segunda rodada com os mesmos prêmios, agendada para o dia 23 de setembro. A grande expectativa do calendário ficou reservada para a última edição, marcada para o dia 25 de novembro, que presenteará os sorteados com uma motocicleta e um carro, ambos zero quilômetros. 

O formato virtual, que é inédito no programa, proporciona agilidade e total transparência ao processo de seleção. Logo após a apuração oficial do sistema eletrônico, os nomes de todos os cidadãos contemplados sairão em publicação direta no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). 

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