Dr. Victor Rocha destaca ações na saúde pública durante primeiro semestre de 2026

Vereador amplia fiscalização e projetos voltados ao fortalecimento do SUS em Campo Grande

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Victor Rocha encerra semestre com avanços legislativos e atuação na saúde

O vereador Dr. Victor Rocha encerrou o primeiro semestre de 2026 com uma atuação marcada pela fiscalização dos serviços de saúde, defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e apresentação de propostas legislativas em Campo Grande. Presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, o parlamentar acompanhou demandas da rede pública, visitou unidades e participou de debates sobre melhorias no atendimento à população.

Entre as ações realizadas, destacou-se o acompanhamento da estrutura da Santa Casa e do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, onde verificou investimentos em novos leitos e ampliação dos serviços de tratamento oncológico. O vereador também defendeu a valorização dos profissionais da saúde e a manutenção de uma gestão voltada ao atendimento eficiente dos pacientes.

Na área legislativa, Dr. Victor Rocha teve sancionada a Lei Municipal nº 7.626, que cria a Política de Aperfeiçoamento do Cuidado da Pessoa com Diabetes, ampliando medidas de prevenção, acompanhamento e assistência multiprofissional. O mandato ainda participou de conferências e debates sobre o fortalecimento do SUS e a qualificação dos serviços de urgência e emergência.

Além da atuação política, o vereador manteve o trabalho como médico mastologista voluntário em hospital filantrópico da Capital, utilizando a experiência no atendimento para contribuir com propostas e ações públicas. Segundo Dr. Victor Rocha, o compromisso para o próximo semestre é continuar buscando avanços na saúde, com foco na humanização, fiscalização dos recursos e melhoria da qualidade de vida da população.

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POLÍTICA

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