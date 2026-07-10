Líder de facção é morto em operação policial em Caarapó

Operação integrada termina com morte de investigado por homicídios ligados a facções

Milton
Publicado por Milton
Foto: Caarapó News

Polícia aponta Lescano como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região

Irineu Aguajo Lescano, de 43 anos, conhecido como “Lescano”, morreu na manhã desta sexta-feira (10) durante uma operação integrada das forças de segurança no bairro Shalom, em Caarapó, a 373 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, ele era apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no município.

Conforme as informações, Lescano foi localizado escondido em uma residência e, durante a abordagem, teria ocorrido confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Mateus, mas deu entrada na unidade sem sinais vitais.

A polícia informou que um revólver calibre .22 foi apreendido no local e que o suspeito era investigado por envolvimento em homicídios relacionados à disputa entre facções criminosas. As autoridades apontam que ele atuaria como executor de crimes para a organização.

Lescano também era tio de um adolescente de 17 anos morto em confronto com policiais na última terça-feira (7), em uma granja de suínos no distrito de Itahum, em Dourados. O jovem era investigado por suposta participação em assassinatos ligados à guerra entre grupos criminosos.

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