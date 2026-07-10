Líder de facção é morto em operação policial em Caarapó

Polícia aponta Lescano como uma das principais lideranças do Comando Vermelho na região

Irineu Aguajo Lescano, de 43 anos, conhecido como “Lescano”, morreu na manhã desta sexta-feira (10) durante uma operação integrada das forças de segurança no bairro Shalom, em Caarapó, a 373 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, ele era apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no município.

Conforme as informações, Lescano foi localizado escondido em uma residência e, durante a abordagem, teria ocorrido confronto com equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital São Mateus, mas deu entrada na unidade sem sinais vitais.

A polícia informou que um revólver calibre .22 foi apreendido no local e que o suspeito era investigado por envolvimento em homicídios relacionados à disputa entre facções criminosas. As autoridades apontam que ele atuaria como executor de crimes para a organização.

Lescano também era tio de um adolescente de 17 anos morto em confronto com policiais na última terça-feira (7), em uma granja de suínos no distrito de Itahum, em Dourados. O jovem era investigado por suposta participação em assassinatos ligados à guerra entre grupos criminosos.