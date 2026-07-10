Chapadão do Sul recebe o XXIV Campeonato Brasileiro de Kung Fu Kuoshu nos dias 11 e 12 de julho

Chapadão do Sul/MS será sede, nos dias 11 e 12 de julho, do XXIV Campeonato Brasileiro de Kung Fu Kuoshu, um dos principais eventos da modalidade no país. Promovido pela Associação Dragão Celestial, em parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul, o campeonato reunirá atletas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, proporcionando dois dias de competições, apresentações culturais e integração entre praticantes da arte marcial.

A programação terá início no sábado (11), às 14h30 (MS), com o Curso de Lei Tai (Boxe Chinês), ministrado pelo Grão-Mestre Li Wing Kay, presidente da The World Kuoshu Federation.

Às 18 horas será realizada a cerimônia oficial de abertura, que contará com a tradicional Dança do Dragão Chinês, apresentação cultural da APAE, apresentação dos professores participantes e três lutas profissionais, com premiação em dinheiro.

No domingo (12), a partir das 8 horas (MS), terão início as disputas do campeonato, reunindo atletas de diversas categorias em competições que prometem movimentar o Ginásio Carlos Archilha.

Um dos grandes destaques desta edição será a presença internacional do Grão-Mestre Li Wing Kay, presidente da The World Kuoshu Federation, fortalecendo ainda mais a importância do evento para o desenvolvimento e a valorização do Kung Fu Kuoshu no Brasil.

A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a prestigiar o campeonato e acompanhar de perto um espetáculo marcado pela tradição, disciplina, respeito e superação.