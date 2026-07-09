Escola municipal é fiscalizada após suspeita de intoxicação alimentar

Mães registraram relatos de crianças com sintomas como dores no estômago e vômitos após as aulas

A Escola Municipal Hilda de Souza Ferreira, na região da Coophatrabalho, em Campo Grande, foi fiscalizada após relatos de possíveis casos de intoxicação alimentar envolvendo alunos da unidade. A situação começou a ser divulgada por famílias na terça-feira (7), após estudantes apresentarem sintomas como dores no estômago e episódios de vômito depois do período de aulas.

Mães de alunos gravaram vídeos com relatos das crianças sobre a alimentação oferecida na escola e cobraram esclarecimentos. Durante a fiscalização realizada na quarta-feira (8), foram verificadas as condições da cozinha, armazenamento dos alimentos e a estrutura utilizada no preparo das refeições.

A vistoria foi acompanhada pelo vereador Maicon Nogueira (PP), que solicitou informações e documentos para auxiliar na apuração. Segundo ele, a unidade enfrenta dificuldades relacionadas à estrutura de trabalho, incluindo relatos de que uma merendeira estaria atuando sozinha há cerca de 15 dias.

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou que não há, até o momento, confirmação de contaminação alimentar na escola. A pasta afirmou que acompanha o caso junto à direção da unidade e órgãos competentes, destacando que a origem dos sintomas depende de análises técnicas e laudos conclusivos.