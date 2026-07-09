Agro brasileiro ganha destaque na transição energética sustentável

Famasul destaca potencial do campo na produção de energia sustentável

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Marcelo Bertoni defendeu participação dos produtores nos avanços da transição energética

O presidente do Sistema Famasul e vice-presidente da CNA, Marcelo Bertoni, destacou que o agro brasileiro terá papel fundamental na transição energética global. A declaração ocorreu durante a abertura do seminário Agroenergia – Transição Energética Sustentável, realizado em Brasília.

O evento reuniu representantes do setor produtivo, pesquisadores e autoridades para discutir o potencial brasileiro na produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF) e Biobunker. Segundo Bertoni, o país possui biomassa, tecnologia e capacidade produtiva para liderar esse processo.

Para o dirigente, o produtor rural deve estar no centro das oportunidades geradas pela economia de baixo carbono, com segurança jurídica, regras claras e geração de renda. Ele afirmou que o agro não deve ser apenas fornecedor de matéria-prima, mas também protagonista no desenvolvimento de novas tecnologias.

Representantes da Embrapa e da Ubrabio reforçaram que os biocombustíveis podem ampliar a competitividade do Brasil e fortalecer cadeias sustentáveis. A expectativa é que o setor rural contribua para reduzir emissões e abrir novos mercados internacionais.

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