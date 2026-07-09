Maratona de Campo Grande consolidou percursos mais rápidos e teve recorde de público

A quinta edição da Maratona de Campo Grande foi realizada no último fim de semana, dias 4 e 5 de julho, com provas de corrida de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona), além da milha, exclusiva para atletas federados. No sábado aconteceram as provas de 5 km e kids, com 1.695 inscritos, e no domingo os demais percursos, com 3.611 participantes, totalizando 5.306 corredores, recorde de público. A organização estima que cerca de 15 mil pessoas circularam pela Arena da Maratona, localizada no Comper Itanhangá, nos 3 dias de evento. A largada e a chegada de sábado foram em frente ao Comper, largando às 6h, e no domingo as provas saíram da Av. Dr. Fadel Tajher Iunes e chegaram no Comper, com largadas às 5h e 5h30.

Foram 544 inscritos somente na maratona, e 36% do público total era de fora da Capital, tanto do interior quanto de outros estados, com representantes de todos os estados brasileiros e também da Bolívia, do Paraguai e dos Estados Unidos. A sexta edição já está confirmada para os dias 3 e 4 de julho de 2027.

Franck Caldeira, 43 anos, atleta olímpico, campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, foi bicampeão na maratona entre os homens, após já ter vencido em 2025, com tempo de 2:29:22. No feminino, a primeira colocada foi Elisângela Cruz, 48 anos, que veio de Natal (RN) para correr a prova e finalizou em 3:10:44. Os três primeiros colocados (federados) dos percursos milha, 5 km e 21 km estão classificados para a etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, que será realizada em agosto, no Rio de Janeiro, e que classificará para o mundial. Todos que completaram a prova receberam medalhas e houve premiação com troféus por faixa de idade.

A prova foi acompanhada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com a presença de 10 árbitros no sábado e 24 árbitros no domingo, tanto na linha de chegada como em todo o percurso, além de um delegado técnico e um delegado antidopagem. Foram mais de 400 pessoas trabalhando na logística, com 17 pontos de hidratação, em parceria com a Águas Guariroba, 52.800 copos de água disponibilizados e 15 mil unidades de repositor de sais e carbogel.