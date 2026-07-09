Maratona de Campo Grande consolidou percursos mais rápidos e teve recorde de público

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

A quinta edição da Maratona de Campo Grande foi realizada no último fim de semana, dias 4 e 5 de julho, com provas de corrida de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona), além da milha, exclusiva para atletas federados. No sábado aconteceram as provas de 5 km e kids, com 1.695 inscritos, e no domingo os demais percursos, com 3.611 participantes, totalizando 5.306 corredores, recorde de público. A organização estima que cerca de 15 mil pessoas circularam pela Arena da Maratona, localizada no Comper Itanhangá, nos 3 dias de evento. A largada e a chegada de sábado foram em frente ao Comper, largando às 6h, e no domingo as provas saíram da Av. Dr. Fadel Tajher Iunes e chegaram no Comper, com largadas às 5h e 5h30.

Foram 544 inscritos somente na maratona, e 36% do público total era de fora da Capital, tanto do interior quanto de outros estados, com representantes de todos os estados brasileiros e também da Bolívia, do Paraguai e dos Estados Unidos. A sexta edição já está confirmada para os dias 3 e 4 de julho de 2027. 

Franck Caldeira, 43 anos, atleta olímpico, campeão dos Jogos Pan-Americanos e da São Silvestre, foi bicampeão na maratona entre os homens, após já ter vencido em 2025, com tempo de 2:29:22. No feminino, a primeira colocada foi Elisângela Cruz, 48 anos, que veio de Natal (RN) para correr a prova e finalizou em 3:10:44. Os três primeiros colocados (federados) dos percursos milha, 5 km e 21 km estão classificados para a etapa nacional do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, que será realizada em agosto, no Rio de Janeiro, e que classificará para o mundial. Todos que completaram a prova receberam medalhas e houve premiação com troféus por faixa de idade.

A prova foi acompanhada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com a presença de 10 árbitros no sábado e 24 árbitros no domingo, tanto na linha de chegada como em todo o percurso, além de um delegado técnico e um delegado antidopagem. Foram mais de 400 pessoas trabalhando na logística, com 17 pontos de hidratação, em parceria com a Águas Guariroba, 52.800 copos de água disponibilizados e 15 mil unidades de repositor de sais e carbogel. 

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

DOURADOS: Prefeito mantém rigor nos gastos e reedita decreto de controle orçamentário

ANELISE PEREIRA - 0
Decreto editado pelo prefeito Marçal Filho levou em consideração a queda acentuada nos repasses federais, sobretudo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e...
Leia mais

Frente fria avança e traz previsão de mínima de 7°C em MS

Milton - 0
Previsão aponta nebulosidade, chuva isolada e rajadas de vento em MS Uma nova frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (7) e...
Leia mais

Torcedor eterniza lance de Paredes com tatuagem após vitória da Argentina

Milton - 0
Defesa salvadora inspira tatuagem antes da classificação argentina Um torcedor da Argentina decidiu eternizar na pele um dos lances mais marcantes da vitória por 3...
Leia mais

Defesa de Neno Razuk procura Gaeco após prisão ser decretada pela Justiça

Milton - 0
Advogado de Neno Razuk afirma que ainda não teve acesso ao mandado de prisão A defesa do ex-deputado estadual Roberto Razuk Filho, conhecido como Neno...
Leia mais