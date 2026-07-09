RIBAS DO RIO PARDO: Enfermeiros da rede municipal participam de capacitação sobre feridas e curativos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues, promoveu nos dias 7 e 8 de julho o Treinamento e Aperfeiçoamento em Feridas e Curativos, voltado aos enfermeiros da Rede Municipal de Saúde. A capacitação foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação e reuniu aproximadamente 60 profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

O treinamento teve como objetivo fortalecer a assistência prestada à população por meio da atualização técnica dos profissionais, padronizando protocolos e aperfeiçoando o atendimento aos pacientes com feridas agudas e crônicas.

Durante os dois dias de atividades, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre avaliação e classificação de feridas, técnicas de curativos, escolha adequada de coberturas e tecnologias disponíveis para cada tipo de lesão, além da integração entre a Atenção Primária à Saúde e o Hospital Municipal no acompanhamento dos pacientes.

A capacitação busca reduzir complicações, diminuir o tempo de cicatrização, evitar encaminhamentos desnecessários e ampliar a resolutividade dos atendimentos realizados na rede municipal de saúde.

O prefeito Roberson Moureira destacou que investir na qualificação dos profissionais é investir na qualidade do atendimento à população.

“Quando capacitamos nossos profissionais, quem ganha é a população. Estamos fortalecendo a saúde pública com conhecimento, atualização e melhores práticas, garantindo um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e eficiente para os riopardenses.”

A Coordenadora de Gestão Hospitalar, Michele Ramos, ressaltou que a educação permanente é uma ferramenta essencial para a melhoria dos serviços.

“A atualização constante das equipes permite padronizar os atendimentos e oferecer mais segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Esse treinamento representa mais qualidade na assistência e fortalece a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde.”

A formação foi ministrada pelas enfermeiras estomaterapeutas Thainna Vanuchi, Alessandra Ferreira e Graycy Emanuelle Vieira, esta última integrante da equipe do Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, que compartilharam conhecimentos técnicos e experiências práticas com os participantes.

A iniciativa integra as ações de educação permanente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, promovendo o aperfeiçoamento contínuo das equipes e contribuindo para uma assistência cada vez mais qualificada.

Ribas Avança na Saúde, investindo na capacitação dos profissionais e fortalecendo o cuidado com a população.

Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo
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