MS terá sol, baixa umidade e temperaturas elevadas

Tempo seco predomina em MS com manhãs frias e tardes quentes

A previsão do tempo indica que Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (9) de tempo seco e estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em praticamente todas as regiões. A condição é provocada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima firme e reduz os índices de umidade.

Segundo o Cemtec, a umidade relativa do ar deve variar entre 10% e 30% durante a tarde, aumentando o alerta para cuidados com hidratação e exposição ao sol. As temperaturas começam mais baixas nas primeiras horas do dia, com mínimas entre 10°C e 17°C, podendo ficar abaixo de 7°C no extremo sul do Estado.

Durante a tarde, o calor ganha força, com máximas previstas entre 30°C e 35°C em algumas regiões. Os ventos devem soprar do quadrante leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e possibilidade de rajadas acima desse limite.

Em Campo Grande, a previsão aponta temperaturas entre 18°C e 21°C pela manhã e máximas de até 31°C ao longo do dia. O cenário de tempo seco deve permanecer predominante, mantendo a necessidade de atenção aos baixos índices de umidade.