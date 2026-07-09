MS terá sol, baixa umidade e temperaturas elevadas

Tempo firme deve atingir a maior parte das regiões de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Tempo seco predomina em MS com manhãs frias e tardes quentes

A previsão do tempo indica que Mato Grosso do Sul terá uma quinta-feira (9) de tempo seco e estável, com predomínio de sol e pouca nebulosidade em praticamente todas as regiões. A condição é provocada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o clima firme e reduz os índices de umidade.

Segundo o Cemtec, a umidade relativa do ar deve variar entre 10% e 30% durante a tarde, aumentando o alerta para cuidados com hidratação e exposição ao sol. As temperaturas começam mais baixas nas primeiras horas do dia, com mínimas entre 10°C e 17°C, podendo ficar abaixo de 7°C no extremo sul do Estado.

Durante a tarde, o calor ganha força, com máximas previstas entre 30°C e 35°C em algumas regiões. Os ventos devem soprar do quadrante leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h e possibilidade de rajadas acima desse limite.

Em Campo Grande, a previsão aponta temperaturas entre 18°C e 21°C pela manhã e máximas de até 31°C ao longo do dia. O cenário de tempo seco deve permanecer predominante, mantendo a necessidade de atenção aos baixos índices de umidade.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Argentina, Colômbia e Austrália entram em campo por vaga

Milton - 0
Brasil enfrenta a Noruega no domingo pela próxima fase do torneio A Copa do Mundo de 2026 encerra nesta sexta-feira (3) a fase inicial do...
Leia mais

UTI do Hospital Cassems de Ponta Porã completa 2 anos com taxa de recuperação de mais 93% dos seus pacientes

ANELISE PEREIRA - 0
O mês de julho marca um marco definitivo para a saúde na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. A Unidade de Terapia...
Leia mais

Funsat oferta mais de mil vagas nesta quinta

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta quinta-feira (9), 1.071 vagas de emprego distribuídas em 125 profissões, com oportunidades ofertadas por 132 empresas...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul celebra formatura de 25 profissionais do Programa Mais Saúde com Agente

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na noite desta terça-feira (30) a cerimônia de formatura...
Leia mais