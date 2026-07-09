Suspensão de defensor da Inglaterra revolta torcedores e gera críticas à Fifa

Torcedores pedem igualdade nos critérios adotados durante o Mundial

A punição de dois jogos aplicada pela Fifa ao defensor Jarell Quansah, da Inglaterra, gerou forte reação entre torcedores nas redes sociais. O jogador foi expulso na partida contra o México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, e acabou suspenso pela entidade máxima do futebol.

A decisão provocou críticas dos fãs, que questionaram os critérios utilizados pela Fifa em casos semelhantes. Muitos internautas compararam a situação de Quansah com a do americano Balogun, que teve uma suspensão anulada anteriormente, aumentando o debate sobre possíveis diferenças de tratamento.

A repercussão fez o nome do defensor inglês ganhar destaque fora dos gramados, enquanto torcedores seguem cobrando explicações e mais transparência nas decisões disciplinares durante a competição.