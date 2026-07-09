Ex-francês de base, Diop vira herói do Marrocos na Copa do Mundo

Aos 29 anos, defensor do Fulham vive momento de destaque após anos sem oportunidades na seleção francesa
O zagueiro Issa Diop se tornou um dos personagens da semifinal da Copa do Mundo entre França e Marrocos, marcada pelo reencontro com antigos companheiros de base, como Kylian Mbappé. Nascido em Toulouse, o defensor atuou por todas as categorias de formação da França e conquistou o Europeu Sub-19 em 2016, com direito a gol na final contra a Itália.
Apesar da trajetória nas seleções de base, Diop nunca recebeu uma convocação de Didier Deschamps para a equipe principal e acabou optando por defender o Marrocos. A mudança aconteceu em março de 2026, após conversa com o técnico Mohamed Ouahbi, que convenceu o jogador a aceitar a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo.
Titular desde a estreia pela seleção marroquina, o zagueiro do Fulham ganhou destaque ao marcar o gol de empate contra a Holanda nos minutos finais da segunda fase, levando a partida para a prorrogação e ajudando o time a avançar nos pênaltis. Agora, Diop terá pela frente a França, país onde nasceu e onde construiu parte de sua história no futebol.