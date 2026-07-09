APARECIDA DO TABOADO: Prefeitura realiza lavagem de ruas após obras de drenagem e prepara vias para recapeamento

O Governo Municipal dando continuidade aos serviços de infraestrutura urbana realizou a limpeza e lavagem de trechos das ruas Vergílio Antônio de Queiroz e Duque de Caxias, que recentemente receberam obras de drenagem de águas pluviais e o fechamento das valas abertas durante a execução dos trabalhos.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras, tem como objetivo melhorar as condições de limpeza das vias, reduzir a poeira provocada pelos serviços e proporcionar mais conforto e segurança para moradores e motoristas que utilizam essas ruas diariamente.

Após a conclusão da etapa de drenagem e do tapamento das valas, a lavagem das vias representa mais um avanço no cronograma das obras. A próxima fase será o recapeamento asfáltico, que contemplará todas as ruas beneficiadas com a implantação da nova rede de drenagem de águas pluviais.

O investimento faz parte do compromisso da administração municipal em modernizar a infraestrutura urbana, garantindo um sistema de drenagem mais eficiente, melhor trafegabilidade e mais qualidade de vida para a população.