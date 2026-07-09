Gerson avalia conclusão da Ponte da Rota Bioceânica e destaca novo ciclo para MS

Conclusão de ligação com Paraguai deve ampliar logística e atrair investimentos para Mato Grosso do Sul

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Com 90% das obras concluídas, ponte internacional será um dos principais pontos de integração comercial da América do Sul

A Ponte Internacional da Rota Bioceânica, que liga Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta, no Paraguai, entrou na fase decisiva de conclusão, com cerca de 90% das obras executadas. Para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, a estrutura representa o início de uma nova etapa de desenvolvimento para o Estado.

A ponte será o principal elo do Corredor Rodoviário Bioceânico, rota que conectará o Brasil aos mercados da América do Sul e da Ásia por meio dos portos do Chile. A expectativa é reduzir custos e tempo no transporte de cargas, fortalecendo a competitividade da produção sul-mato-grossense.

Segundo Gerson Claro, a obra terá impactos além da logística, com potencial para atrair investimentos, ampliar negócios e gerar empregos em áreas como indústria, comércio, turismo e serviços. O parlamentar destaca que MS precisa estar preparado para transformar a posição estratégica em crescimento econômico.

Com a conclusão da ponte, o Estado deverá avançar em ações de infraestrutura, segurança jurídica e qualificação profissional para aproveitar as oportunidades criadas pelo corredor internacional. Para Gerson, a obra marca uma nova fase de integração e desenvolvimento regional.

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