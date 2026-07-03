Javalis avançam em MS e mobilizam produtores rurais

Iniciativa busca reduzir prejuízos em lavouras, pecuária e meio ambiente

O avanço de javalis e javaporcos em Mato Grosso do Sul tem gerado crescente preocupação entre produtores rurais diante dos impactos diretos na produção agropecuária. Em resposta ao aumento das ocorrências, o setor produtivo iniciou um movimento de registro e mapeamento das áreas afetadas. A iniciativa busca reunir informações estratégicas que permitam identificar regiões críticas de infestação dos animais. O projeto é liderado por entidades do agronegócio e conta com participação ativa de produtores no campo. Os javalis são apontados como responsáveis por danos significativos em lavouras e estruturas rurais.

Também há registros de destruição de cercas e degradação de áreas ambientais sensíveis. Além disso, a presença da espécie eleva preocupações sanitárias na atividade pecuária. O objetivo do mapeamento é fortalecer ações de controle e prevenção. A mobilização ocorre em meio à expansão populacional da espécie invasora no estado.

O setor avalia que a integração de dados será fundamental para reduzir prejuízos e orientar políticas de manejo.