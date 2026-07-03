19ª FenaSul apresenta pela primeira vez em Campo Grande o Festival de Louças

Evento acontece entre os dias 3 e 12 de julho no Parque de Exposições Laucídio Coelho

A Feira Gaúcha FenaSul está de volta a Campo Grande. O evento, que já está em sua 19ª edição na cidade, acontece entre os dias 3 e 12 de julho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, no Jardim América) e pela primeira vez terá o Festival de Louças em sua programação.

A entrada no evento custa R$ 10 por pessoa (preço promocional – valor de meia entrada para todos). Crianças até 10 anos não pagam, mas devem ter as cortesias retiradas por meio das redes sociais da @‌fenasulcg, que conta também com diversas promoções e cortesias para dias específicos.

Reunindo o melhor da tradição gaúcha, a feira oferece uma imersão no universo sulista, com destaque para a gastronomia típica, como o famoso churrasco e o chimarrão, além de queijos, vinhos e doces artesanais. O público também encontra vestuário tradicional, música ao vivo, danças típicas e produtos artesanais.

Um dos destaques da programação é o Grupo Gaúcho Herdeiros Farroupilhas, atração que desembarca direto do Rio Grande do Sul e promete encantar o público com apresentações de dança tradicional, trajes típicos e toda a vivacidade do legado farroupilha, representado por uma nova geração de artistas.

“Já estivemos em Campo Grande sete vezes integrando a programação da Fenasul, desta vez estaremos em cinco integrantes, dois músicos e três dançarinos e faremos 14 shows durante toda a programação”, conta César Machado, coordenador do grupo.

Já a novidade desta edição, o Festival de Louças, terá peças que unem beleza, qualidade e sofisticação. Uma ótima oportunidade para renovar a decoração dos utensílios de casa, com ofertas imperdíveis. Os preços apresentados serão de fábrica, oportunidade também para montar kits presentes.

Além disso, evento contará com mais de 40 estandes de expositores vindos do sul e de outras regiões, trazendo o melhor da gastronomia, da moda e do artesanato regional. Entre os produtos mais procurados estão os queijos trufados e defumados, salames coloniais, vinho e sucos da Serra Gaúcha, as tradicionais cucas e doces caseiros, os chocolates de Gramado, além de moda couro outono/inverno, botas, jaquetas, chapéus e acessórios típicos.

Outro ponto alto do evento é a costela no Fogo de Chão, além da Casa do Gaúcho, espaço criado para promover encontros, rodas de conversa e vivências sobre os costumes, a história e símbolos da cultura gaúcha. A abertura acontece na sexta-feira (3), às 18h.

Serviço

Quando: 3 a 12 de julho

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho (Rua Américo Carlos da Costa, 320, no Jardim América)

O valor do ingresso, para todos os dias, é R$ 10 (preço promocional, valor de meia entrada para todos), sendo ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos.

Instagram: @‌fenasulcg

Facebook: Fenasul Campo Grande