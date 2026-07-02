SIDROLÂNDIA: Transporte gratuito da produção fortalece agricultura familiar e amplia presença no Ceasa-MS

A Prefeitura de Sidrolândia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAA), mantém um serviço gratuito de transporte da produção de hortifrutigranjeiros até a Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS). A iniciativa tem contribuído para fortalecer a agricultura familiar, reduzir custos para os produtores e ampliar a comercialização dos alimentos produzidos no município.

De acordo com dados da Ceasa-MS, entre janeiro e maio deste ano, Sidrolândia comercializou 943.658,15 quilos de frutas, legumes e verduras, tornando-se o município de Mato Grosso do Sul que mais entregou produtos à Central de Abastecimento no período.

Entre os alimentos comercializados estão abacate, abacaxi, abóbora, moranga, açafrão, agrião, alface, banana, almeirão, beterraba, brócolis, cebolinha, cenoura, couve, couve-flor, feijão, jiló, laranja, limão, mamão, manjericão, maracujá, maxixe, quiabo, poncã, tomate, além de diversos outros produtos.

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Comunicação da Prefeitura de Sidrolândia

Como funciona o transporte

O transporte é realizado por meio de três rotas estratégicas que atendem diferentes regiões rurais. A Linha 1 contempla os assentamentos Capão Bonito II, Barra Nova, São Pedro e Geraldo Garcia. A Linha 2 atende as localidades de Alambari Fetagri, Eldorado II, Alambari CUT, Eldorado Part e Terra Solidária. Já a Linha 3 é destinada aos produtores associados à Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Sidrolândia (COOPLAF).

Os caminhões realizam a coleta diretamente nas propriedades rurais, transportando os produtos até os centros de comercialização sem qualquer custo de frete para os agricultores. A logística facilita o escoamento da produção, reduz despesas operacionais e garante que os alimentos cheguem ao mercado com mais qualidade e frescor.

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Comunicação da Prefeitura de Sidrolândia

Benefícios para os produtores

Além de gerar economia para os produtores, o transporte gratuito contribui para diminuir perdas no campo, ampliar as oportunidades de venda e fortalecer a renda das famílias que vivem da agricultura familiar.

O trabalho também assegura maior regularidade no abastecimento da Ceasa-MS, permitindo que os produtos cultivados em Sidrolândia cheguem aos consumidores de forma contínua. O acompanhamento das rotas e da logística de transporte contribui para otimizar o tempo de coleta e preservar a qualidade das cargas transportadas.

Com esse apoio, Sidrolândia vem consolidando sua posição como um dos principais fornecedores de hortaliças, frutas e ovos para a Ceasa-MS. O resultado é o fortalecimento da economia rural, a valorização dos pequenos produtores e a promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o município.

Como participar

Os agricultores familiares interessados em utilizar o serviço gratuito de transporte da produção ou obter mais informações podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAA).

Endereço: Rua Hermenegildo Tognon, nº 134. Telefones: (67) 3272-2926 | (67) 99801-4673.