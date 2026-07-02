DOURADOS: População aprova atendimento humanizado em unidade de saúde do Jardim Colibri

O prefeito Marçal Filho realizou, na manhã desta quinta-feira (2), uma vistoria surpresa na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bem-Te-Vi, no Jardim Colibri, em Dourados. Durante a visita, pacientes destacaram o atendimento humanizado oferecido pela equipe da unidade, considerada uma das principais referências em atenção básica para a região sul da cidade. O novo modelo de atenção, focado no acolhimento e escuta qualificada dos pacientes, tem feito a diferença para as pessoas que procuram as unidades de saúde durante a atual gestão.

Acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, o prefeito Marçal Filho conversou com moradores que aguardavam atendimento e ouviu relatos sobre a qualidade dos serviços prestados. A UBS conta com duas equipes de Estratégia Saúde da Família e atende aproximadamente 6 mil moradores. O prefeito ouviu atentamente os pacientes e renovou o compromisso de seguir trabalhando para garantir uma saúde pública com ainda mais qualidade e eficiência.

Além dos elogios ao atendimento, a população aproveitou a presença do prefeito para apresentar reivindicações relacionadas ao bairro. Entre elas, a preocupação com o pátio de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), localizado nas proximidades da unidade.

A aposentada Aparecida Batista, de 65 anos, contou que está em recuperação da chikungunya há cerca de três meses e afirmou que vários moradores da região também adoeceram. Segundo ela, a grande quantidade de veículos apreendidos armazenados no pátio preocupa a vizinhança. “Vários moradores vizinhos também contraíram a doença”, ressalta. “Precisamos tirar esses veículos do local”, relatou ao prefeito. Marçal Filho afirmou que irá levar a demanda ao Governo do Estado para buscar uma solução para o problema apresentado pelos moradores.

A UBS Bem-Te-Vi é a unidade de saúde mais nova da rede municipal e recebeu ampliação em sua estrutura em 2016. Desde então, nenhuma nova unidade foi entregue no município. Esse cenário começa a mudar com a construção da unidade do Jardim dos Estados, obra da atual gestão que será a maior da cidade.