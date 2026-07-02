Frente fria leva MS aos 7°C

Segunda massa de ar polar intensifica o frio entre terça e quarta-feira.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Frente fria começa a atuar nesta sexta-feira e pode provocar chuvas isoladas

A chegada de uma nova frente fria muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir desta sexta-feira (3), com previsão de queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas isoladas de chuva em diferentes regiões. Conforme o Cemtec, o frio será mais intenso na metade sul do Estado, onde as mínimas devem ficar entre 10°C e 12°C no fim de semana. No domingo (5), o tempo volta a ficar firme, com tardes mais quentes e máximas entre 28°C e 32°C, provocando grande amplitude térmica.

Na segunda-feira (6), a aproximação de um novo sistema frontal deve intensificar os ventos, com rajadas acima de 60 km/h. Entre terça-feira (7) e quarta-feira (8), uma segunda massa de ar frio avança sobre o Estado, derrubando as temperaturas para menos de 7°C em algumas cidades da região sul.

Nas demais áreas, o sol predomina entre nuvens, mas a umidade relativa do ar permanece baixa durante as tardes, exigindo atenção com a hidratação e os riscos provocados pelo tempo seco.

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