Ivinhema faz história na Série D e mantém vivo o sonho da Série C

Confronto contra o ASA-AL pode aproximar o clube das fases decisivas pelo acesso à Série C

O Ivinhema FC escreveu mais um capítulo histórico na Série D do Campeonato Brasileiro ao eliminar o Democrata-MG e garantir vaga na terceira fase da competição. Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Azulão do Vale empatou em 1 a 1, em Governador Valadares (MG), e avançou com placar agregado de 4 a 2. O próximo desafio será diante do ASA-AL, com a primeira partida marcada para o dia 6 de julho, no Estádio Saraivão, em Ivinhema, e o confronto de volta no dia 12, em Arapiraca (AL).

A equipe que avançar seguirá na disputa pelo acesso à Série C, favorecido pelo novo regulamento da CBF, que amplia as possibilidades de promoção. Além da classificação, o clube já garantiu participação na Série D de 2027. O gerente de futebol, Alex Cruz, destacou o caráter histórico da campanha e afirmou que o foco agora é conquistar o acesso inédito à terceira divisão nacional.

A comissão técnica também aguarda a recuperação de atletas em tratamento, enquanto Alison e Adson passarão por exames para avaliar lesões sofridas na última partida. A classificação reforça o protagonismo do Ivinhema e representa um marco para o futebol de Mato Grosso do Sul, que segue sonhando com uma vaga na Série C.