PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro

Justiça autoriza prisões e buscas em endereços ligados a investigados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (2) a quinta fase da Operação Unha e Carne, com foco no aprofundamento das investigações sobre um esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A ação marca mais uma etapa de apuração sobre a atuação de uma organização criminosa. Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Também houve bloqueio de bens que pode chegar a R$ 22 milhões.

Segundo a PF, as novas evidências surgiram a partir da análise de documentos apreendidos em fases anteriores da operação. O material revelou uma contabilidade paralela usada para ocultar recursos ilícitos e indícios de movimentações irregulares. As investigações também apontam registros de supostos pagamentos indevidos e doações eleitorais fora da legalidade. A operação ocorre dentro de diretrizes do STF no combate a organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos.

A PF informou que a apuração segue em andamento para identificar outros envolvidos e ampliar o mapeamento financeiro do esquema. O caso dá continuidade às fases anteriores da operação, que já vinham reunindo provas contra o grupo investigado.