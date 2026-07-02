Azeites brasileiros brilham em premiação internacional na Itália

Serra da Mantiqueira e Rio Grande do Sul lideram conquistas brasileiras

Azeites brasileiros alcançaram um resultado histórico ao conquistarem 127 medalhas na 11ª edição do EVO IOOC Italy, uma das mais prestigiadas competições internacionais do setor, realizada em Palmi, na região da Calábria. O país enviou 139 amostras e obteve 98 medalhas de ouro e 29 de prata, alcançando uma taxa de premiação de 91,4%, desempenho considerado de excelência no cenário mundial. A participação brasileira ficou atrás apenas da Itália em número de amostras enviadas, mas superou os anfitriões em eficiência, já que os italianos obtiveram taxa de sucesso inferior.

O evento reuniu produtores de 32 países e contou com 786 azeites avaliados por um painel de 32 jurados internacionais. As amostras analisadas representam a safra 2025/2026 e passaram por rigoroso critério técnico de qualidade sensorial. Produtores da Serra da Mantiqueira e do Rio Grande do Sul se destacaram entre os premiados, reforçando o avanço da olivicultura brasileira.

O resultado consolida o Brasil como um dos novos protagonistas na produção de azeites extravirgens de alta qualidade no mercado internacional.