Azeites brasileiros brilham em premiação internacional na Itália

Brasil se destaca em competição internacional de azeites extravirgens

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Serra da Mantiqueira e Rio Grande do Sul lideram conquistas brasileiras

Azeites brasileiros alcançaram um resultado histórico ao conquistarem 127 medalhas na 11ª edição do EVO IOOC Italy, uma das mais prestigiadas competições internacionais do setor, realizada em Palmi, na região da Calábria. O país enviou 139 amostras e obteve 98 medalhas de ouro e 29 de prata, alcançando uma taxa de premiação de 91,4%, desempenho considerado de excelência no cenário mundial. A participação brasileira ficou atrás apenas da Itália em número de amostras enviadas, mas superou os anfitriões em eficiência, já que os italianos obtiveram taxa de sucesso inferior.

O evento reuniu produtores de 32 países e contou com 786 azeites avaliados por um painel de 32 jurados internacionais. As amostras analisadas representam a safra 2025/2026 e passaram por rigoroso critério técnico de qualidade sensorial. Produtores da Serra da Mantiqueira e do Rio Grande do Sul se destacaram entre os premiados, reforçando o avanço da olivicultura brasileira.

O resultado consolida o Brasil como um dos novos protagonistas na produção de azeites extravirgens de alta qualidade no mercado internacional.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Cadáver mutilado e carbonizado é encontrado em mata em MS

Milton - 0
Vítima estava encoberta por sacos de lixo e apresentava marcas de violência Cadáver foi encontrado na manhã desta quarta-feira (1º) em uma área de vegetação...
Leia mais

Gerson propõe exame toxicológico gratuito para ampliar acesso à CNH

Milton - 0
Medida busca aliviar impacto financeiro para motoristas e candidatos O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, apresentou indicação ao...
Leia mais

Presidiário do semiaberto é baleado ao sair de casa no Maria Aparecida Pedrossian

Milton - 0
Vítima foi socorrida por familiares e levada à Santa Casa Um homem de 44 anos, que cumpre pena no regime semiaberto, foi baleado na manhã...
Leia mais

Nova Alvorada do Sul entra para a história com lançamento da primeira usina integrada de etanol de milho da Atvos

ANELISE PEREIRA - 0
Empreendimento de mais de R$ 1 bilhão consolida o município como referência nacional em bioenergia, deve gerar cerca de 2 mil empregos durante as...
Leia mais