Boi gordo começa julho em queda e mercado segue pressionado

Frigoríficos ajustam estratégias diante do cenário de exportação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gilson Abreu

Varejo apresenta comportamento misto e ainda sem reação consistente

O mercado do boi gordo iniciou julho sob forte pressão de baixa, segundo consultorias do setor, refletindo aumento da oferta de carne bovina no mercado interno e ritmo lento de escoamento nas vendas, o que reduz o volume de negócios e mantém os frigoríficos em posição mais cautelosa nas negociações. Nesta quarta-feira, parte significativa das praças monitoradas registrou quedas nas cotações ou estabilidade, com poucas altas pontuais, enquanto pecuaristas demonstram resistência em aceitar valores menores diante do cenário atual.

Nas principais referências do mercado, como Araçatuba e Barretos, houve recuo no preço da arroba, assim como no chamado “boi China”, acompanhando a tendência de baixa observada em diversas regiões do país, em um ambiente influenciado pelo esgotamento antecipado das cotas chinesas de importação de carne bovina e pela consequente reorganização da demanda externa. Paralelamente, frigoríficos adotam medidas de ajuste, incluindo férias coletivas em algumas unidades, enquanto o varejo apresenta comportamento misto no início do mês e a expectativa é de possível recuperação gradual da demanda com o pagamento de salários e benefícios, embora ainda haja instabilidade nas entregas e na reposição de estoques.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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