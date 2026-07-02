Sejuv abre turmas gratuitas de dança de salão na Casa de Cultura

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), em parceria com a Fundação Municipal de Cultura (Fundac), inicia nesta quinta-feira (2) aulas gratuitas de dança de salão na Casa de Cultura, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 2.270, no Centro de Campo Grande.

A iniciativa oferece duas turmas para atender participantes de diferentes níveis de experiência. A turma para iniciantes será realizada às quintas-feiras, às 17h45, enquanto a turma intermediária acontecerá às sextas-feiras, no mesmo horário.

As aulas serão ministradas pelo professor Júnior Delmondes, que irá orientar os participantes desde os primeiros passos até o aprimoramento das técnicas de dança.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no local antes do início das aulas.

Serviço

Aulas de Dança de Salão

Início: 2 de julho

Dias: Quintas e sextas-feiras

Horário: 17h45

Local: Casa de Cultura – Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro