Paralimpíadas Escolares de MS começam neste fim de semana com atletas de 20 municípios

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Entre os dias 3 e 5 de julho, Campo Grande sediará as Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul 2026, maior evento esportivo escolar voltado a estudantes-atletas com deficiência de Mato Grosso do Sul. A cerimônia oficial de abertura será realizada na sexta-feira (3), às 19h, no Círculo Militar, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 107, bairro Amambaí.

A competição reunirá 230 estudantes-atletas de diversas regiões do estado, que disputarão provas em cinco modalidades paralímpicas: atletismo, bocha, natação, badminton e tênis de mesa. As Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul (PARAESC) são destinadas a estudantes-atletas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva, na faixa etária de 11 a 18 anos.

Ao todo, 20 municípios estarão representados na competição: Alcinópolis, Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Brasilândia, Campo Grande, Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

As disputas serão realizadas em diferentes locais da capital. A bocha acontecerá no Ginásio Moreninho; o atletismo no Parque Ayrton Senna; a natação no Rádio Clube Cidade; e as competições de badminton e tênis de mesa serão realizadas no Círculo Militar.

A programação também contará com a escolha da Miss e do Mister PARAESC, marcada para o sábado (4), às 19h, no Círculo Militar.

As Paralímpiadas Escolares são organizadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). 

Para mais informações acesse o informativo oficial da competição.

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