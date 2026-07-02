Idoso é preso por aliciamento de adolescentes em MS

Caso envolve denúncias e atuação rápida da Polícia Civil

Milton
Publicado por Milton
FOTO: PCMS

Material apreendido pode reforçar provas do inquérito

Um homem de 65 anos foi preso nesta quarta-feira (1º) suspeito de estupro de vulnerável e aliciamento de adolescentes em Sidrolândia. A prisão ocorreu após denúncias de que ele oferecia dinheiro em troca de favores sexuais. A Polícia Civil iniciou investigações, ouviu testemunhas e reuniu indícios que sustentaram o pedido de prisão preventiva. O mandado foi cumprido junto com busca e apreensão na residência do suspeito.

No local, foram recolhidos aparelhos eletrônicos que podem conter provas do crime. Segundo a investigação, há indícios de registros digitais relacionados ao caso. Também foi apurada a circulação de conteúdo envolvendo uma vítima em grupos de mensagens escolares. O material apreendido será analisado pela perícia técnica. O suspeito foi encaminhado à delegacia sem resistência.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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