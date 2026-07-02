Morre Hikaru Kurosaki, o lendário Jaspion, aos 64 anos

Ícone do tokusatsu, ator japonês encerra trajetória marcada por Jaspion

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Trajetória inclui dublês, televisão e fama internacional nos anos 1980

Hikaru Kurosaki, ator japonês conhecido mundialmente por interpretar o herói de O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos no Japão, conforme confirmação de um amigo próximo. A causa da morte não foi divulgada. Nascido em Osaka, ele iniciou a carreira como dublê em produções de ação e séries do gênero tokusatsu, participando de trabalhos importantes da televisão japonesa no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. Nesse período, ganhou experiência em cenas de ação e se destacou pela versatilidade em diferentes produções da Toei Company.

O reconhecimento como ator veio com participações em séries de época e, posteriormente, com convites para papéis de maior destaque na televisão japonesa. Em 1985, Kurosaki alcançou projeção internacional ao protagonizar O Fantástico Jaspion, série que se tornou um fenômeno cultural e marcou gerações em vários países, incluindo o Brasil. O sucesso o levou também a investir em projetos musicais e a ampliar sua presença na mídia durante o auge da popularidade do personagem.

Após o fim da fase de maior fama, Kurosaki deixou gradualmente a carreira artística e passou a viver longe dos holofotes. Trabalhou em diferentes áreas, como vendedor de motocicletas, administrador de lanchonete e instrutor de mergulho, levando uma vida discreta na cidade de Motobu. Ele foi casado com a atriz Yoko Asuka, com quem manteve relação durante anos, até a morte dela em 2011, e permaneceu afastado da mídia até seus últimos anos.

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