Fiocruz avança em vacina mais completa contra a malária

Estudo publicado na Nature identifica novos alvos do parasita

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Resultados mostram resposta imune em diferentes espécies e estágios da infecção

Cientistas da Fiocruz avançaram no desenvolvimento de uma vacina mais abrangente contra a malária ao identificarem novos fragmentos de proteínas do parasita Plasmodium com potencial imunológico. O estudo, publicado na revista científica Nature, analisou como o sistema imune reage por meio dos linfócitos T CD8+, capazes de destruir células infectadas. Foram mapeados 453 peptídeos derivados de 166 proteínas do parasita, muitos ligados a funções essenciais à sobrevivência do agente infeccioso.

Os pesquisadores observaram que esses alvos estão presentes em diferentes fases do ciclo da doença e em diversas espécies do Plasmodium. Em testes laboratoriais e com amostras humanas, houve resposta imunológica significativa tanto em infecções naturais quanto experimentais. Os resultados também indicaram proteção parcial em modelos animais, com redução da carga parasitária.

A descoberta sugere um caminho para uma vacina de ação mais ampla e duradoura, capaz de atuar em múltiplos estágios da infecção. Apesar do avanço, os cientistas destacam que ainda serão necessários testes clínicos e novas etapas de validação antes de um imunizante final.

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