Jardim das Nações é o primeiro bairro do VIRA CG Infraestrutura 

O Jardim das Nações é o primeiro bairro contemplado pelo VIRA CG Infraestrutura, programa da Prefeitura de Campo Grande que vai investir mais de R$ 280 milhões em obras de drenagem, pavimentação, recapeamento e implantação de ciclovias em diferentes regiões da Capital. As intervenções já começaram e marcam o início de um pacote de melhorias que alcançará 29 bairros.

Nesta primeira etapa, o bairro receberá obras de pavimentação asfáltica e drenagem em 17 vias, com investimento superior a R$ 10,3 milhões. Ao todo, serão implantados cinco quilômetros de malha asfáltica, levando mais mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores.

“Cada obra de pavimentação e drenagem significa dignidade e melhores condições de vida para as famílias de Campo Grande”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Ao longo de 2026, o VIRA CG Infraestrutura prevê a execução de cerca de 80 quilômetros de pavimentação e drenagem, além de obras de recapeamento, implantação de ciclovias e reordenamento viário. Os recursos para o programa, superiores a R$ 280 milhões, já estão assegurados por meio de financiamento contratado pela Prefeitura e de emendas da bancada federal.

A região do Anhanduizinho foi definida como ponto de partida das intervenções. Além do Jardim das Nações, outros sete bairros da macrorregião serão contemplados, somando 27,5 quilômetros de obras em 41 ruas, com investimento de R$ 78,2 milhões.

Com o avanço das obras, o cronograma do VIRA CG Infraestrutura seguirá para outras regiões da cidade, ampliando a pavimentação, melhorando a drenagem e qualificando a mobilidade urbana em diversos bairros de Campo Grande.

Lançamento VIRA CG Infraestrutura

Data: 2 de julho (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Rua Hikaru Kamiya, nº 366, Jardim das Nações