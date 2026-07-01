Casa Rosa realiza 113 atendimentos em ação no Bairro Tiradentes

Atendimento itinerante amplia acesso ao SUS e fortalece prevenção

A Casa Rosa participou no último sábado (27) de mais uma edição do Mutirão Todos em Ação, realizado no Bairro Tiradentes, em Campo Grande. A iniciativa levou serviços de saúde à população e resultou em 113 atendimentos, entre consultas, exames e encaminhamentos para continuidade do cuidado na rede pública.

A ação começou ainda pela manhã, com a abertura dos atendimentos e a chegada dos moradores ao local. Ao longo do dia, a equipe realizou avaliações clínicas, exames e orientações, ampliando o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde e aproximando a assistência especializada da comunidade.

Durante o mutirão, pacientes também foram encaminhados para procedimentos de maior complexidade, fortalecendo o trabalho de prevenção e diagnóstico precoce. Entre os serviços ofertados esteve a mamotomia, exame utilizado na investigação de alterações mamárias e essencial no rastreamento do câncer de mama.

Na rede particular, o procedimento pode custar cerca de R$ 7 mil, mas é oferecido gratuitamente pela Casa Rosa por meio do SUS, sendo um dos principais diferenciais da instituição em Mato Grosso do Sul.

A participação no mutirão reforça a importância das ações itinerantes para ampliar o acesso à saúde e garantir atendimento mais próximo e humanizado à população, fortalecendo a rede pública e a resolutividade dos casos atendidos.