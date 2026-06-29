Público lota festa de aniversário do Grupo Pé de Cedro em Campo Grande

O Grupo Pé de Cedro viveu uma das noites mais marcantes de sua trajetória no último sábado (27), ao celebrar o primeiro ano de carreira com casa cheia e a gravação de seu novo DVD durante a tradicional Festa da Padroeira do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

O evento reuniu um grande público, que cantou, dançou e acompanhou de perto o registro audiovisual da banda justamente no palco onde tudo começou. Há um ano, o grupo fazia sua estreia no mesmo local. Agora, retorna para celebrar as conquistas alcançadas ao longo desse primeiro ciclo.

A emoção tomou conta dos integrantes durante toda a apresentação. Para o sanfoneiro Erick Cordeiro, a noite ficará para sempre na memória da banda.

“Foi uma noite incrível, com certeza muito marcante para todos nós”, resumiu.

O fundador do grupo, Iko Cordeiro, destacou a importância de comemorar o aniversário da banda no mesmo lugar onde nasceu o projeto e agradeceu o carinho recebido do público.

“Gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento a todos que prestigiaram a celebração do primeiro aniversário do Grupo Pé de Cedro. Foi um momento de grande significado comemorar o início da nossa trajetória exatamente no local onde tudo começou. A experiência foi memorável, especialmente pela presença calorosa de um público tão expressivo”, afirmou.

Iko também fez questão de reconhecer o trabalho da organização da festa.

“Estendemos nosso reconhecimento à organização da Igreja Perpétuo Socorro, em especial à Dani e toda a sua família, bem como a todos os envolvidos que trabalharam incansavelmente para o sucesso do evento. Nosso agradecimento também aos artistas que abrilhantaram essa grande festa. Celebrar nosso primeiro ano de carreira sob a bênção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi a realização de um grande sonho.”

Além da comemoração, a noite marcou a gravação oficial do novo DVD do grupo. Todo o material de áudio e vídeo foi registrado por uma equipe especializada e já está em fase de edição. O lançamento acontecerá em breve nas plataformas digitais e nas redes sociais do Pé de Cedro.

Em apenas um ano de existência, o grupo consolidou seu espaço na música regional sul-mato-grossense, levando aos palcos um repertório que reúne bailão sertanejo, chamamé, vaneira, batidão e clássicos que fazem parte da cultura popular do Estado. A apresentação no Santuário reforçou a conexão da banda com o público e simbolizou o início de uma nova fase da carreira, agora registrada em um projeto audiovisual que promete eternizar um dos momentos mais importantes de sua história.

Ao final, Iko Cordeiro também agradeceu aos parceiros que contribuíram para a divulgação do evento.

“Em nome de todo o Grupo Pé de Cedro, deixamos o nosso carinho e gratidão a todos que estiveram conosco nessa caminhada. Agradecemos também ao jornalista Joseph Bulhões pela excelente assessoria de imprensa realizada durante este momento tão especial”, concluiu.